Семанова Евфимия Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семанова Евфимия Харлампиевна

Место рождения

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Семанов Харлампий Филиппович

Мать: Семанова Анна Елизаровна

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1745
Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Книга переписи крестьян Емецкого округа | Во дворе крестьянин Харлампий Филипов сын Семанов 69 лет Жена ево Анна Елизарова дочь 45 лет У них дети Стефан 32 лет Иосиф 26 лет Дочери Фекла 23... Показать все
Смерть
Неизвестно
Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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