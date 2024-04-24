Семанова Евфимия Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1745
Вид учета: Книга переписи крестьян Емецкого округа | Во дворе крестьянин Харлампий Филипов сын Семанов 69 лет Жена ево Анна Елизарова дочь 45 лет У них дети Стефан 32 лет Иосиф 26 лет Дочери Фекла 23... Показать все
Смерть
Неизвестно