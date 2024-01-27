Косарев Kosareff Семен Semyon Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Kosareff Семен Semyon Ермолаевич

Место рождения

Самарский уезд, село Каменка, Симбирская губерния

Дата рождения

24.05.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1821

Отец: Косарев Kosareff Ермолай Васильевич

Мать: Косарева Анна (Анисья)

Самарский уезд, село Каменка, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Косырев Григорий Семенович

Мать ребёнка: Kosareff Aksinya

in Russia
Рождение ребёнка
1845

Сын: Kosareff Косарев Sebastian Севастьян Семенович

Мать ребёнка: Kosareff Aksinya

село Каменка, Самарский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Косырев Кузьма Семенович

Мать ребёнка: Kosareff Aksinya

Смерть
Неизвестно
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