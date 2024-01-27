Косарев Kosareff Семен Semyon Ермолаевич
Место рожденияСамарский уезд, село Каменка, Симбирская губерния
Дата рождения24.05.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.05.1821
Самарский уезд, село Каменка, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Косырев Григорий Семенович
Мать ребёнка: Kosareff Aksinya
in Russia
Рождение ребёнка
1845
Сын: Kosareff Косарев Sebastian Севастьян Семенович
Мать ребёнка: Kosareff Aksinya
село Каменка, Самарский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Kosareff Aksinya
Смерть
Неизвестно