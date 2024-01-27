Kosareff Aksinya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kosareff Aksinya

Место рождения

in Russia

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Косырев Григорий Семенович

Отец ребёнка: Косарев Kosareff Семен Semyon Ермолаевич

in Russia
Рождение ребёнка
1845

Сын: Kosareff Косарев Sebastian Севастьян Семенович

Отец ребёнка: Косарев Kosareff Семен Semyon Ермолаевич

село Каменка, Самарский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Косырев Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Косарев Kosareff Семен Semyon Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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