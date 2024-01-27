Kosareff Aksinya
Место рожденияin Russia
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Косырев Григорий Семенович
Отец ребёнка: Косарев Kosareff Семен Semyon Ермолаевич
in Russia
Рождение ребёнка
1845
Сын: Kosareff Косарев Sebastian Севастьян Семенович
Отец ребёнка: Косарев Kosareff Семен Semyon Ермолаевич
село Каменка, Самарский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Косарев Kosareff Семен Semyon Ермолаевич
Смерть
Неизвестно