Косарев Kosareff Ермолай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Kosareff Ермолай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Косарев Kosareff Василий Трофимович

Мать: Косырева Екатерина Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Косырев Максим Ермолаевич

Мать ребёнка: Косарева Анна (Анисья)

Рождение ребёнка
24.05.1821

Сын: Косарев Kosareff Семен Semyon Ермолаевич

Мать ребёнка: Косарева Анна (Анисья)

Самарский уезд, село Каменка, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Косырев Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: Косарева Анна (Анисья)

Военная служба
1828
Рекрут
Смерть
Неизвестно
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