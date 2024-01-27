Косарев Kosareff Ермолай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Косырев Максим Ермолаевич
Мать ребёнка: Косарева Анна (Анисья)
Рождение ребёнка
24.05.1821
Сын: Косарев Kosareff Семен Semyon Ермолаевич
Мать ребёнка: Косарева Анна (Анисья)
Самарский уезд, село Каменка, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Косарева Анна (Анисья)
Военная служба
1828
Рекрут
Смерть
Неизвестно