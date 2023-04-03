Перепелица Тимофей
Место рожденияСреднебелая
Дата рождения1909
Дата смерти16.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепелица Георгий
Мать ребёнка: Перепелица (Зимина) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перепелица (Зимина) Нина
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Перепелица) Лидия
Мать ребёнка: Перепелица (Зимина) Нина
Смерть
16.06.1976
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край