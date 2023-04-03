Перепелица Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелица Тимофей

Место рождения

Среднебелая

Дата рождения

1909

Дата смерти

16.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Перепелица Иосиф Даниилович

Мать: Перепелица(Чупакина) (Чупакина) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепелица Георгий

Мать ребёнка: Перепелица (Зимина) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелица (Зимина) Нина

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Перепелица) Лидия

Мать ребёнка: Перепелица (Зимина) Нина

Смерть
16.06.1976
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

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