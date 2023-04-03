Перепелица(Чупакина) (Чупакина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелица(Чупакина) (Чупакина) Александра

Место рождения

Полтавская губерния

Дата рождения

1886

Дата смерти

02.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Чупакин Мин

Мать: Перепелица (Шатравкина) Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелица Иосиф Даниилович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Перепелица Тимофей

Отец ребёнка: Перепелица Иосиф Даниилович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Перепелица Иван

Отец ребёнка: Перепелица Иосиф Даниилович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Перепелица Николай

Отец ребёнка: Перепелица Иосиф Даниилович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Грачёва (Перепелица) Мария

Отец ребёнка: Перепелица Иосиф Даниилович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Перепелица) Евдокия

Отец ребёнка: Перепелица Иосиф Даниилович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Перепелица Фёдор

Отец ребёнка: Перепелица Иосиф Даниилович

Смерть
02.07.1970

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