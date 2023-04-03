Перепелица(Чупакина) (Чупакина) Александра
Место рожденияПолтавская губерния
Дата рождения1886
Дата смерти02.07.1970
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Чупакин Мин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Перепелица Тимофей
Отец ребёнка: Перепелица Иосиф Даниилович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Перепелица Иван
Отец ребёнка: Перепелица Иосиф Даниилович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Перепелица Николай
Отец ребёнка: Перепелица Иосиф Даниилович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Грачёва (Перепелица) Мария
Отец ребёнка: Перепелица Иосиф Даниилович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Перепелица) Евдокия
Отец ребёнка: Перепелица Иосиф Даниилович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Перепелица Фёдор
Отец ребёнка: Перепелица Иосиф Даниилович
Смерть
02.07.1970