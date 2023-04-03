Перепелица (Зимина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелица (Зимина) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Перепелица Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепелица Георгий

Отец ребёнка: Перепелица Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелица Тимофей

Смерть
1993