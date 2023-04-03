Перепелица (Зимина) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Перепелица Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепелица Георгий
Отец ребёнка: Перепелица Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перепелица Тимофей
Смерть
1993