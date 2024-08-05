Килочко Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
23.11.1871
Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1874
Дочь: (Килочко) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1877
Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1879
Дочь: (Килочко) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1882
Дочь: (Килочко) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1884
Дочь: (Килочко) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1886
Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1888
Сын: Килочко Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1892
Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно