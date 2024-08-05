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Килочко Михаил Петрович

Место рождения

Ямна Гурна

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Килочко Петр

Мать: Килочко (Васелышина) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
23.11.1871

Сын: Килочко Федор Михайлович

Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1874

Дочь: (Килочко) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1877

Сын: Килочко Павел Михайлович

Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1879

Дочь: (Килочко) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1882

Дочь: (Килочко) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1884

Дочь: (Килочко) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1886

Сын: Килочко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1888

Сын: Килочко Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1892

Сын: Килочко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Килочко (Леньо) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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