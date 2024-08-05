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Килочко Павел Михайлович

Место рождения

Ямна Гурна

Дата рождения

01.09.1877

Дата смерти

24.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1877

Отец: Килочко Михаил Петрович

Мать: Килочко (Леньо) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Килочко) Анна Павловна

Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1907

Сын: Килочко Иван Павлович

Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Килочко Степан Павлович

Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1910

Дочь: (Килочко) Мария Павловна

Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1921

Дочь: (Килочко) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1925

Дочь: (Килочко) Фекла Павловна

Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
16.07.1927

Дочь: (Килочко) Виктория Павловна

Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1930

Сын: Килочко Ярослав Павлович

Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна

Смерть
24.04.1967

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