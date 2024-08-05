Килочко Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.09.1877
Дата смерти24.04.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1877
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Килочко) Анна Павловна
Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1907
Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1910
Дочь: (Килочко) Мария Павловна
Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1921
Дочь: (Килочко) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1925
Дочь: (Килочко) Фекла Павловна
Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1927
Дочь: (Килочко) Виктория Павловна
Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1930
Мать ребёнка: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна
Смерть
24.04.1967