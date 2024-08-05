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Килочко (Леньо) Мария Ивановна

Место рождения

д. Ямна Долишня (Jamna Dolna)

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Леньо Иван Павлович

Мать: Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна

Рождение ребёнка
23.11.1871

Сын: Килочко Федор Михайлович

Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
07.10.1874

Дочь: (Килочко) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
01.09.1877

Сын: Килочко Павел Михайлович

Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
01.11.1879

Дочь: (Килочко) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
29.01.1882

Дочь: (Килочко) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
14.01.1884

Дочь: (Килочко) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
08.02.1886

Сын: Килочко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
30.09.1888

Сын: Килочко Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович

Рождение ребёнка
18.02.1892

Сын: Килочко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно

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