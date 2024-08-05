Килочко (Леньо) Мария Ивановна
Место рожденияд. Ямна Долишня (Jamna Dolna)
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
23.11.1871
Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
07.10.1874
Дочь: (Килочко) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1877
Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1879
Дочь: (Килочко) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
29.01.1882
Дочь: (Килочко) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1884
Дочь: (Килочко) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1886
Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1888
Сын: Килочко Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович
Рождение ребёнка
18.02.1892
Отец ребёнка: Килочко Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно