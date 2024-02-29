Потерина Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1909
Отец: Потерин Павел Евдокимов
Мать: Потерина Анна Якимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушников Константин Михайлович
Отец ребёнка: Кушников Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушникова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Кушников Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно