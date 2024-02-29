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Потерина Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1909

Отец: Потерин Павел Евдокимов

Мать: Потерина Анна Якимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушников Константин Михайлович

Отец ребёнка: Кушников Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушникова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Кушников Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушников Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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