Кушников Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушников Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушников Константин Михайлович

Мать ребёнка: Потерина Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушникова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Потерина Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потерина Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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