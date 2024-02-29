Кушников Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушников Константин Михайлович
Мать ребёнка: Потерина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушникова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Потерина Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потерина Мария Павловна
Смерть
Неизвестно