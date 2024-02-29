Кушникова Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушникова Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кушников Михаил Павлович

Мать: Потерина Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пташкина Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Пташкин Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пташкин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пташкин Владимир Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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