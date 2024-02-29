Кушникова Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кушников Михаил Павлович
Мать: Потерина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пташкина Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Пташкин Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пташкин Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно