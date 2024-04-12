Макутонин Яков Бенционович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макутонин Яков Бенционович

Место рождения

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Макутонин Бенцион Янкелевич

Мать: ?

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макутонина Лина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макутонина Лина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макутонина Лина

Смерть
Неизвестно
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