Макутонин Яков Бенционович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Макутонин Бенцион Янкелевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макутонина Лина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макутонина Лина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макутонина Лина
Смерть
Неизвестно