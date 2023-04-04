Макутонин Бенцион Янкелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макутонин Бенцион Янкелевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Макутонин Янкель Бенционович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1892

Сын: Макутонин Пинхус Бенционович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1899

Сын: Макутонин Яков Бенционович

Мать ребёнка: ?

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Макутонин Шолом Бенционович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макутонин Хацкель Бенционович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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