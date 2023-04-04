Макутонин Бенцион Янкелевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Макутонин Янкель Бенционович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1892
Сын: Макутонин Пинхус Бенционович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1899
Сын: Макутонин Яков Бенционович
Мать ребёнка: ?
Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Макутонин Шолом Бенционович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макутонин Хацкель Бенционович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно