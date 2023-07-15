Четвертаков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвертаков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четвертакова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Четвертакова (Гостищева) Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четвертакова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Четвертакова (Гостищева) Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четвертакова Арина Григорьевна

Мать ребёнка: Четвертакова (Гостищева) Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четвертаков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Четвертакова (Гостищева) Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четвертаков Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Четвертакова (Гостищева) Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четвертакова (Гостищева) Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Четвертаков Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Четвертакова (Гостищева) Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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