Четвертаков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Четвертакова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Четвертакова (Гостищева) Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Четвертакова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Четвертакова (Гостищева) Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Четвертакова Арина Григорьевна
Мать ребёнка: Четвертакова (Гостищева) Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Четвертаков Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Четвертакова (Гостищева) Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Четвертаков Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Четвертакова (Гостищева) Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Четвертаков Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Четвертакова (Гостищева) Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно