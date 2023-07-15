Четвертаков Семен Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бородина (Четвертакова) Раиса Семеновна
Мать ребёнка: Четвертакова (Урокова) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Климова (Четвертакова) Евгения Семеновна
Мать ребёнка: Четвертакова (Урокова) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
26.08.1939
Дочь: Радомская (Четвертакова) Александра Семеновна
Мать ребёнка: Четвертакова (Урокова) Марфа Павловна
Смерть
Неизвестно