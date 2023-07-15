Четвертаков Семен Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧетвертаков Семен Григорьевич

Четвертаков Семен Григорьевич

Место рождения

Приазовское

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Четвертаков Григорий

Мать: Четвертакова (Гостищева) Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четвертакова (Урокова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бородина (Четвертакова) Раиса Семеновна

Мать ребёнка: Четвертакова (Урокова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Климова (Четвертакова) Евгения Семеновна

Мать ребёнка: Четвертакова (Урокова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
26.08.1939

Дочь: Радомская (Четвертакова) Александра Семеновна

Мать ребёнка: Четвертакова (Урокова) Марфа Павловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.