Васильченкова (Олейникова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1844
Рождение ребёнка
04.06.1848
Дочь: Васильченко (Васильченко) Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Васильченко Ефим Семенович
Рождение ребёнка
06.09.1851
Сын: Васильченко Иван Ефимович
Отец ребёнка: Васильченко Ефим Семенович
Рождение ребёнка
13.01.1854
Дочь: Козленкова (Васильченко) Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Васильченко Ефим Семенович
Смерть
Неизвестно