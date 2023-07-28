Васильченкова (Олейникова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченкова (Олейникова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
05.11.1844

Муж: Васильченко Ефим Семенович

Рождение ребёнка
04.06.1848

Дочь: Васильченко (Васильченко) Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Васильченко Ефим Семенович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1851

Сын: Васильченко Иван Ефимович

Отец ребёнка: Васильченко Ефим Семенович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1854

Дочь: Козленкова (Васильченко) Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Васильченко Ефим Семенович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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