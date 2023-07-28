Васильченко Ефим Семенович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
05.11.1844
Рождение ребёнка
04.06.1848
Дочь: Васильченко (Васильченко) Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: Васильченкова (Олейникова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
06.09.1851
Сын: Васильченко Иван Ефимович
Мать ребёнка: Васильченкова (Олейникова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
13.01.1854
Дочь: Козленкова (Васильченко) Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Васильченкова (Олейникова) Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно