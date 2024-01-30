Ануфриев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Ануфриева Наталья
Рождение ребёнка
27.01.1936
Сын: Ануфриев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ануфриева Наталья
Сафакулево, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Ануфриева Наталья
Смерть
Неизвестно