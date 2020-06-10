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Ануфриев Александр Николаевич

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Место рождения

Сафакулево, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

27.01.1936

Дата смерти

10.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Сафакулево, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
09.04.1961

Сын: Ануфриев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ануфриева Елена Деомидовна

Сафакулево, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.07.1964

Дочь: Зокова Галина Александровна

Мать ребёнка: Ануфриева Елена Деомидовна

Щучье, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ануфриева Елена Деомидовна

Смерть
10.06.2020
Советский, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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