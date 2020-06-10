Ануфриев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1936
Дата смерти10.06.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1961
Сын: Ануфриев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ануфриева Елена Деомидовна
Рождение ребёнка
24.07.1964
Дочь: Зокова Галина Александровна
Мать ребёнка: Ануфриева Елена Деомидовна
Щучье, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.2020
Советский, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра