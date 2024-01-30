Ануфриева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Ануфриев Николай
Рождение ребёнка
27.01.1936
Сын: Ануфриев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ануфриев Николай
Сафакулево, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Ануфриев Николай
Смерть
Неизвестно