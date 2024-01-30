Ануфриева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Ануфриев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ануфриев Николай

Рождение ребёнка
27.01.1936

Сын: Ануфриев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ануфриев Николай

Сафакулево, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Ануфриев Николай

Смерть
Неизвестно
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