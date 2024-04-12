Федорченко Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Федорченко Петр Федорович
Мать: Федорченко 1-й брак
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шевченко Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Федорченко Параскева Павловна
Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1900
Сын: Федорченко Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Федорченко Параскева Павловна
Рождение ребёнка
06.06.1914
Сын: Федорченко Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Федорченко Параскева Павловна
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно