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Федорченко Алексей Петрович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Федорченко Петр Федорович

Мать: Федорченко 1-й брак

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шевченко Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Федорченко Параскева Павловна

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Федорченко Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Федорченко Параскева Павловна

Рождение ребёнка
06.06.1914

Сын: Федорченко Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Федорченко Параскева Павловна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Параскева Павловна

Смерть
Неизвестно
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