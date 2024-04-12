Федорченко Параскева Павловна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Шевченко Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Федорченко Алексей Петрович
Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1900
Сын: Федорченко Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Федорченко Алексей Петрович
Рождение ребёнка
06.06.1914
Сын: Федорченко Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Федорченко Алексей Петрович
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно