Федорченко Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко Параскева Павловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шевченко Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Федорченко Алексей Петрович

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Федорченко Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Федорченко Алексей Петрович

Рождение ребёнка
06.06.1914

Сын: Федорченко Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Федорченко Алексей Петрович

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорченко Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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