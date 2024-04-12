Федорченко Петр Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Федорченко Федор Иванович
Мать: Федорченко 1-й брак
Рождение ребёнка
1874
Сын: Федорченко Алексей Петрович
Мать ребёнка: Федорченко 1-й брак
Бракосочетание
10.09.1888
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 10 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 47 /.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорченко 1-й брак
Смерть
Неизвестно