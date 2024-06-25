Асофьева Арина Самсонова 1759 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Асофьева Арина Самсонова

Место рождения

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

До 1803 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1725 ст.

Муж: Асофьев Родион Леонов

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение
1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Ревизия №5 10.11.1795 г. - 37 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-200 помещица Аграфена Ивановна Гвоздева Ревизия №4 22.06.1782 года - 24 года ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-110 Крестьянка - помещик Иван Иванович Гвоздев ... Показать все
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Асофьев Герасим Радионов

Отец ребёнка: Асофьев Родион Леонов

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - умер в 1828 ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 помещик Александр Васильевич Гвоздев Ревизия №7 30.07.1816 года Семья №11- 38 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-448 Крестьянин - ... Показать все
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Асофьев Василий Радионов

Отец ребёнка: Асофьев Родион Леонов

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Ревизия №5 10.11.1795 года - умер в 1784 ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-200 Крестьянин - помещица Аграфена Ивановна Гвоздева Ревизия №4 22.06.1782 года - 2 года ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-110 Крестьянин - помещик Ива... Показать все
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Асофьев Иван Родионов

Отец ребёнка: Асофьев Родион Леонов

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - 50 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 помещик Александр Васильевич Гвоздев Ревизия №7 30.07.1816 года Семья №11- 32 года ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-448 Крестьянин - помещ... Показать все
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Асофьев Андрей Радионов

Отец ребёнка: Асофьев Родион Леонов

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Ревизия №5 10.11.1795 года - 5 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-200 Крестьянин - помещица Аграфена Ивановна Гвоздева Курского наместничества, Тимской округи, села Орлянки
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Асофьев Гордей Радионов

Отец ребёнка: Асофьев Родион Леонов

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - умер в 1823 году ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 помещик Александр Васильевич Гвоздев Ревизия №7 30.07.1816 года Семья №11- 20 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-448 Крестьян... Показать все
Смерть
До 1803 ст.
Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область

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