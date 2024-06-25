Асофьева Арина Самсонова
Место рождения
Дата рождения1759 ст.
Дата смертиДо 1803 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1725 ст.
Рождение
1759 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизия №5 10.11.1795 г. - 37 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-200 помещица Аграфена Ивановна Гвоздева Ревизия №4 22.06.1782 года - 24 года ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-110 Крестьянка - помещик Иван Иванович Гвоздев ... Показать все
Рождение ребёнка
1777 ст.
Отец ребёнка: Асофьев Родион Леонов
Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - умер в 1828 ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 помещик Александр Васильевич Гвоздев Ревизия №7 30.07.1816 года Семья №11- 38 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-448 Крестьянин - ... Показать все
Рождение ребёнка
1780 ст.
Отец ребёнка: Асофьев Родион Леонов
Ревизия №5 10.11.1795 года - умер в 1784 ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-200 Крестьянин - помещица Аграфена Ивановна Гвоздева Ревизия №4 22.06.1782 года - 2 года ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-110 Крестьянин - помещик Ива... Показать все
Рождение ребёнка
1783 ст.
Отец ребёнка: Асофьев Родион Леонов
Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - 50 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 помещик Александр Васильевич Гвоздев Ревизия №7 30.07.1816 года Семья №11- 32 года ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-448 Крестьянин - помещ... Показать все
Рождение ребёнка
1790 ст.
Отец ребёнка: Асофьев Родион Леонов
Ревизия №5 10.11.1795 года - 5 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-200 Крестьянин - помещица Аграфена Ивановна Гвоздева Курского наместничества, Тимской округи, села Орлянки
Рождение ребёнка
1795 ст.
Отец ребёнка: Асофьев Родион Леонов
Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - умер в 1823 году ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 помещик Александр Васильевич Гвоздев Ревизия №7 30.07.1816 года Семья №11- 20 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-448 Крестьян... Показать все
Смерть
До 1803 ст.