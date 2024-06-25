Асофьев Иван Родионов
Место рождения
Дата рождения1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1783 ст.
Отец: Асофьев Родион Леонов
Мать: Асофьева Арина Самсонова
Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - 50 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 помещик Александр Васильевич Гвоздев Ревизия №7 30.07.1816 года Семья №11- 32 года ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-448 Крестьянин - помещ... Показать все
Бракосочетание
Около 1808 ст.
Жена: Асофьева Прасковья
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: (Асофьева) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Асофьева Прасковья
Ревизия №7 30.07.1816 года - Семья №11 - 7 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-448 Крестьянка - помещик Александр Васильевич Гвоздев Ориентировочная дата рождения 1809 год Курского наместничества, Тимской округи... Показать все
Рождение ребёнка
1811 ст.
Мать ребёнка: Асофьева Прасковья
Крестьянин МК-ГАКО Ф-217, Оп-357, Д-4378 (0070) помещица Капитанша Екатерина Ильина Гвоздева Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - 22 года ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 помещик Александр Васильевич Гво... Показать все
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: (Асофьева) Устинья Иванова
Мать ребёнка: Асофьева Прасковья
Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - 18 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 помещик Александр Васильевич Гвоздев Ревизия №7 30.07.1816 года - Семья №11 - 6 месяцев ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-448 Крестьянка - ... Показать все
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: (Асофьева) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Асофьева Прасковья
Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - 12 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 Крестьянка - помещик Александр Васильевич Гвоздев Ориентировочная дата рождения 1822 год Курского наместничества, Тимской окру... Показать все
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: (Асофьева) Аксиния Иванова
Мать ребёнка: Асофьева Прасковья
Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - 10 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 Крестьянка - помещик Александр Васильевич Гвоздев Ориентировочная дата рождения 1824 год Курского наместничества, Тимской окру... Показать все
Смерть
Неизвестно