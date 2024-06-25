Асофьев Иван Родионов 1783 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАсофьев Иван Родионов

Асофьев Иван Родионов

Место рождения

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: Асофьев Родион Леонов

Мать: Асофьева Арина Самсонова

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - 50 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 помещик Александр Васильевич Гвоздев Ревизия №7 30.07.1816 года Семья №11- 32 года ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-448 Крестьянин - помещ... Показать все
Бракосочетание
Около 1808 ст.

Жена: Асофьева Прасковья

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: (Асофьева) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Асофьева Прасковья

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Ревизия №7 30.07.1816 года - Семья №11 - 7 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-448 Крестьянка - помещик Александр Васильевич Гвоздев Ориентировочная дата рождения 1809 год Курского наместничества, Тимской округи... Показать все
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Асофьев Михайло Иванов

Мать ребёнка: Асофьева Прасковья

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Крестьянин МК-ГАКО Ф-217, Оп-357, Д-4378 (0070) помещица Капитанша Екатерина Ильина Гвоздева Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - 22 года ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 помещик Александр Васильевич Гво... Показать все
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: (Асофьева) Устинья Иванова

Мать ребёнка: Асофьева Прасковья

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - 18 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 помещик Александр Васильевич Гвоздев Ревизия №7 30.07.1816 года - Семья №11 - 6 месяцев ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-448 Крестьянка - ... Показать все
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: (Асофьева) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Асофьева Прасковья

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - 12 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 Крестьянка - помещик Александр Васильевич Гвоздев Ориентировочная дата рождения 1822 год Курского наместничества, Тимской окру... Показать все
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: (Асофьева) Аксиния Иванова

Мать ребёнка: Асофьева Прасковья

Орлянка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Ревизия №8 16.04.1834 года - Семья №11 - 10 лет ГАКО Ф-184, Оп-2, Д-0683 Крестьянка - помещик Александр Васильевич Гвоздев Ориентировочная дата рождения 1824 год Курского наместничества, Тимской окру... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.