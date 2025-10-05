Петухов Предположительно Питомец Имвд Сергей Михайлович
мужской, родился Около 1824 ст.
умер До 23.05.1887 ст.
Супруги
Марфа Корнеевна (Корниловна)Около 1832 ст. г.р.
Дети
Рогожина (Сергеева) Анисья СергеевнаОколо 1849 ст. г.р.
(Сергеева) Пелагея Сергеевна28.09.1851 ст. г.р.Показать еще 4
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Рождение
Около 1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Рогожина (Сергеева) Анисья Сергеевна
Мать ребёнка: Марфа Корнеевна (Корниловна)
Рождение ребёнка
28.09.1851 ст.
Дочь: (Сергеева) Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Марфа Корнеевна (Корниловна)
Рождение ребёнка
03.10.1852 ст.
Сын: Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Марфа Корнеевна (Корниловна)
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: Соболева (Сергеева) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Марфа Корнеевна (Корниловна)
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Сын: Сергеев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Марфа Корнеевна (Корниловна)
Рождение ребёнка
19.12.1858 ст.
Мать ребёнка: Марфа Корнеевна (Корниловна)
Смерть
До 23.05.1887 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/125c461d-f877-43e4-8f86-7cea8b5370ef/853