Петухов Предположительно Питомец Имвд Сергей Михайлович Около 1824 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Петухов Предположительно Питомец Имвд Сергей Михайлович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Около 1824 ст.

умер До 23.05.1887 ст.

Супруги
Марфа Корнеевна (Корниловна)Около 1832 ст. г.р.
Дети
Рогожина (Сергеева) Анисья СергеевнаОколо 1849 ст. г.р.
(Сергеева) Пелагея Сергеевна28.09.1851 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/125c461d-f877-43e4-8f86-7cea8b5370ef/853

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Корнеевна (Корниловна)

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Рогожина (Сергеева) Анисья Сергеевна

Мать ребёнка: Марфа Корнеевна (Корниловна)

https://yandex.ru/archive/catalog/5c78bb22-bfc5-4192-82d8-6a622abeb173/101?center=2051+1267 https://yandex.ru/archive/catalog/125c461d-f877-43e4-8f86-7cea8b5370ef/853

Рождение ребёнка
28.09.1851 ст.

Дочь: (Сергеева) Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Марфа Корнеевна (Корниловна)

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/938613e0-84d8-4096-9a02-276c33681383/220?center=987+3486

Рождение ребёнка
03.10.1852 ст.

Сын: Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Марфа Корнеевна (Корниловна)

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/befd4197-d39e-40e9-a315-6ab1330b2678/133?center=1593+3145

Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: Соболева (Сергеева) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Марфа Корнеевна (Корниловна)

https://yandex.ru/archive/catalog/125c461d-f877-43e4-8f86-7cea8b5370ef/853

Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Сергеев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Марфа Корнеевна (Корниловна)

https://yandex.ru/archive/catalog/125c461d-f877-43e4-8f86-7cea8b5370ef/853

Рождение ребёнка
19.12.1858 ст.

Сын: Сергеев Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Марфа Корнеевна (Корниловна)

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/5bf8a6d8-9082-44f2-b732-96fdb68923bd/1040?center=1598+1226

Смерть
До 23.05.1887 ст.

https://yandex.ru/archive/catalog/24f8f199-9d63-4236-ba89-b7e926f070a9/151 Возможно, умер 14.03.1878 https://yandex.ru/archive/catalog/b537ad4c-3ed3-4b35-8da5-fbf29f786773/416

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