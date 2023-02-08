Власова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Трофим

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Власова) Варвара

Отец ребёнка: Власов Трофим

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Власов Агафоний

Отец ребёнка: Власов Трофим

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Власов Исаакий

Отец ребёнка: Власов Трофим

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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