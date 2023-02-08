Власова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Трофим
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Власова) Варвара
Отец ребёнка: Власов Трофим
Рождение ребёнка
1894
Сын: Власов Агафоний
Отец ребёнка: Власов Трофим
Рождение ребёнка
1900
Сын: Власов Исаакий
Отец ребёнка: Власов Трофим
Смерть
Неизвестно