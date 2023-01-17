Власов Трофим
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Власов Трофим
Мать: Власова Анисия
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Власова Екатерина
Рождение ребёнка
1894
Сын: Власов Агафоний
Мать ребёнка: Власова Екатерина
Рождение ребёнка
1900
Сын: Власов Исаакий
Мать ребёнка: Власова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Екатерина
Смерть
Неизвестно