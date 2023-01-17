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Власов Трофим

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Место рождения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Власов Трофим

Мать: Власова Анисия

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Власова Екатерина

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Власов Агафоний

Мать ребёнка: Власова Екатерина

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Власов Исаакий

Мать ребёнка: Власова Екатерина

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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