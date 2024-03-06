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Долгина Сора Мордухова
Долгина Сора Мордухова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Пол
Женский
Отец
Долгин Мордух Берков
Мать
Долгина Хася-Нофонова
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Долгин Мордух Берков
Мать:
Долгина Хася-Нофонова
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