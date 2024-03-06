Долгина Хася-Нофонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгина Хася-Нофонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Долгин Симка Мордухов

Отец ребёнка: Долгин Мордух Берков

Рождение ребёнка
1893

Сын: Долгин Пинфуй Мордухов

Отец ребёнка: Долгин Мордух Берков

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Долгина Сора Мордухова

Отец ребёнка: Долгин Мордух Берков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгин Мордух Берков

Смерть
Неизвестно
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