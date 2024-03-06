Долгина Хася-Нофонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Долгин Мордух Берков
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Долгин Мордух Берков
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Долгина Сора Мордухова
Отец ребёнка: Долгин Мордух Берков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгин Мордух Берков
Смерть
Неизвестно