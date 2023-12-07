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Шапошников Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Шапошников Иван Лазаревич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лазарева, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1735

Сын: Шапошников Семен Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Шапошников Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Шапошников Леонтий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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