Шапошников Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Шапошников Иван Лазаревич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лазарева, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1735
Сын: Шапошников Семен Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Шапошников Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Шапошников Леонтий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно