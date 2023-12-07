Шапошников Семен Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Шапошников Афанасий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Шапошников Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Шапошников Василий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лазарева, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно