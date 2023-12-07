Шапошников Семен Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошников Семен Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Шапошников Афанасий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Шапошников Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Шапошников Василий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лазарева, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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