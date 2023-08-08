Пауткина Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Пауткина Александра Захаровна
Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Пауткина Матрона Захаровна
Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Пауткина Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Пауткина Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Пауткина Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Пауткина Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пауткина Мария Захаровна
Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915