Пауткина Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Пауткина Александра Захаровна

Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1868

Сын: Пауткин Пётр Захарович

Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Пауткина Матрона Захаровна

Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Пауткина Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Пауткина Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Сын: Пауткин Яков Захарович

Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Пауткина Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Пауткина Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1881

Сын: Пауткин Степан Захарович

Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1883

Сын: Пауткин Андрей Захарович

Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пауткина Мария Захаровна

Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пауткин Иван Захарович

Отец ребёнка: Пауткин Захар Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Захар Петрович

Смерть
1915
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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