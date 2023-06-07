(Пешкова) МАРФА МАКСИМОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1947
Дочь: НИНА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Гегечкори СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Шохина НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Гегечкори СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Гегечкори СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
2021