(Пешкова) МАРФА МАКСИМОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пешкова) МАРФА МАКСИМОВНА

(Пешкова) МАРФА МАКСИМОВНА

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Пешков МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать: Пешкова НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

Рождение ребёнка
1947

Дочь: НИНА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Гегечкори СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Шохина НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Гегечкори СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1953

Сын: Пешков СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Гегечкори СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гегечкори СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Развод
Неизвестно

Муж: Гегечкори СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Смерть
2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close