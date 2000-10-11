Гегечкори (Берия) СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гегечкори (Берия) СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1924

Дата смерти

11.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1924

Отец: Берия ЛАВРЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ

Мать: НИНО ТЕЙМУРАЗОВНА

Рождение ребёнка
1947

Дочь: НИНА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: МАРФА МАКСИМОВНА

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Шохина НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: МАРФА МАКСИМОВНА

Рождение ребёнка
1953

Сын: Пешков СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: МАРФА МАКСИМОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: МАРФА МАКСИМОВНА

Развод
Неизвестно

Жена: МАРФА МАКСИМОВНА

Смерть
11.10.2000
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