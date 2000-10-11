Гегечкори (Берия) СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1924
Дата смерти11.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1924
Отец: Берия ЛАВРЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ
Мать: НИНО ТЕЙМУРАЗОВНА
Рождение ребёнка
1947
Дочь: НИНА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: МАРФА МАКСИМОВНА
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Шохина НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: МАРФА МАКСИМОВНА
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: МАРФА МАКСИМОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: МАРФА МАКСИМОВНА
Развод
Неизвестно
Жена: МАРФА МАКСИМОВНА
Смерть
11.10.2000