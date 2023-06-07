(Пешкова) НИНА СЕРГЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пешкова) НИНА СЕРГЕЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Гегечкори СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Мать: МАРФА МАКСИМОВНА

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