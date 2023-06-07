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(Пешкова) НИНА СЕРГЕЕВНА
(Пешкова) НИНА СЕРГЕЕВНА
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Женский
Отец
Гегечкори (Берия) СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
1924 г.р.
Мать
(Пешкова) МАРФА МАКСИМОВНА
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Гегечкори СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ
Мать:
МАРФА МАКСИМОВНА
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