Пешкова (Введенская) НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти10.01.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
Около 1925
Рождение ребёнка
1926
Дочь: МАРФА МАКСИМОВНА
Отец ребёнка: Пешков МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
12.10.1927
Дочь: ДАРЬЯ МАКСИМОВНА
Отец ребёнка: Пешков МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
Бракосочетание
Около 1935
Смерть
10.01.1971