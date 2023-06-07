Пешкова (Введенская) НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Введенская) НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

10.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Введенский АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Мать: Введенская АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА

Бракосочетание
Около 1925

Муж: Пешков МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1926

Дочь: МАРФА МАКСИМОВНА

Отец ребёнка: Пешков МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
12.10.1927

Дочь: ДАРЬЯ МАКСИМОВНА

Отец ребёнка: Пешков МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

Бракосочетание
Около 1935

Муж: Луппол ИВАН КАПИТОНОВИЧ

Смерть
10.01.1971