Введенская (Ященко) АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Введенская (Ященко) АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ященко ЛЕОНИД НЕСТЕРОВИЧ

Мать: Ященко ВЕРА ДМИТРИЕВНА

Рождение ребёнка
1887

Сын: Введенский ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Введенский АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1896

Сын: Введенский ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Введенский АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Пешкова НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

Отец ребёнка: Введенский АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Введенский АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Смерть
1918
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