Введенская (Ященко) АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ященко ЛЕОНИД НЕСТЕРОВИЧ
Мать: Ященко ВЕРА ДМИТРИЕВНА
Рождение ребёнка
1887
Сын: Введенский ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Введенский АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1896
Сын: Введенский ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Введенский АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Пешкова НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
Отец ребёнка: Введенский АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918