Введенский АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Введенский АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Введенский ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Введенская АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА
Рождение ребёнка
1896
Сын: Введенский ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Введенская АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Пешкова НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
Мать ребёнка: Введенская АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918