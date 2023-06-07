Введенский АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Введенский АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Введенский АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Введенский ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Введенская АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА

Рождение ребёнка
1896

Сын: Введенский ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Введенская АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Пешкова НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

Мать ребёнка: Введенская АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Введенская АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА

Смерть
1918
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