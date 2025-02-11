(Конакова) Александра Ульянова
женский, родилась 26.04.1862, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 12.07.1862, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьДомна СтепановаДо 1840 г.р.
ОтецКонаков Ульян Савельев1829 г.р.
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Рождение
26.04.1862
Отец: Конаков Ульян Савельев
Мать: Домна Степанова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.07.1862
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область