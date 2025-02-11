(Конакова) Александра Ульянова 26.04.1862 — найти родственников по фамилии на Familio

(Конакова) Александра Ульянова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 26.04.1862, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 12.07.1862, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Домна СтепановаДо 1840 г.р.
Отец
Конаков Ульян Савельев1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1862

Отец: Конаков Ульян Савельев

Мать: Домна Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
12.07.1862
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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