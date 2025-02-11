Конаков Ульян Савельев
мужской, родился 1829, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.08.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКонаков Савелий Данилов1800 г.р.
МатьКонакова Федосья Степанова1805 г.р.
Супруги
Домна СтепановаДо 1840 г.р.
Дети
(Конакова) Агриппина УльяноваОколо 1855 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Степанова
Место жительства
1835
Работа или профессия
1847
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1851
Сын: Конаков / Дашкин-В 1891 При Рождении Сына Ермолай Крестьянин Ульянов
Мать ребёнка: Домна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Конакова) Агриппина Ульянова
Мать ребёнка: Домна Степанова
Рождение ребёнка
29.09.1857
Мать ребёнка: Домна Степанова
Рождение ребёнка
05.12.1859
Дочь: Горшкова (Конакова) Варвара Ульянова
Мать ребёнка: Домна Степанова
Рождение ребёнка
26.04.1862
Дочь: (Конакова) Александра Ульянова
Мать ребёнка: Домна Степанова
Рождение ребёнка
28.06.1863
Мать ребёнка: Домна Степанова
Рождение ребёнка
08.11.1867
Сын: Конаков / Савкин В 1895 / Дашкин В 1899 Виктор Ульянов
Мать ребёнка: Домна Степанова
Смерть
21.08.1877