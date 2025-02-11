Конаков Ульян Савельев 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Конаков Ульян Савельев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1829, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.08.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Конаков Савелий Данилов1800 г.р.
Мать
Конакова Федосья Степанова1805 г.р.
Супруги
Домна СтепановаДо 1840 г.р.
Дети
Конаков / Дашкин-В 1891 При Рождении Сына Ермолай Крестьянин Ульянов1851 г.р.
(Конакова) Агриппина УльяноваОколо 1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Конаков Савелий Данилов

Мать: Конакова Федосья Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Степанова

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Работа или профессия
1847

Лесная стража с 1847 г.

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25 семья

Рождение ребёнка
1851

Сын: Конаков / Дашкин-В 1891 При Рождении Сына Ермолай Крестьянин Ульянов

Мать ребёнка: Домна Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Конакова) Агриппина Ульянова

Мать ребёнка: Домна Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.09.1857

Сын: Конаков Михаил Ульянов

Мать ребёнка: Домна Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.12.1859

Дочь: Горшкова (Конакова) Варвара Ульянова

Мать ребёнка: Домна Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.04.1862

Дочь: (Конакова) Александра Ульянова

Мать ребёнка: Домна Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.06.1863

Сын: Конаков Андрей Ульянов

Мать ребёнка: Домна Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.11.1867

Сын: Конаков / Савкин В 1895 / Дашкин В 1899 Виктор Ульянов

Мать ребёнка: Домна Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.08.1877
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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