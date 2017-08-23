Груздова (Яковлева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздова (Яковлева) Екатерина Ивановна

Место рождения

Вороново, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

10.04.1938

Дата смерти

23.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1938

Отец: Яковлев Иван

Мать: Яковлева Анфиса

Вороново, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1962

Сын: Груздов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Груздов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
19.12.1967

Дочь: Шеболенкова (Груздова) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Груздов Василий Семёнович

Суворово, Куньинский район, Псковская область
Смерть
23.08.2017
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

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