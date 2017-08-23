Груздова (Яковлева) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.04.1938
Дата смерти23.08.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1938
Отец: Яковлев Иван
Мать: Яковлева Анфиса
Рождение ребёнка
1962
Сын: Груздов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Груздов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
19.12.1967
Дочь: Шеболенкова (Груздова) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Груздов Василий Семёнович
Суворово, Куньинский район, Псковская область
Смерть
23.08.2017
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область