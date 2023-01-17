Груздов Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздов Василий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Сын: Груздов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Груздова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1967

Дочь: Шеболенкова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Груздова Екатерина Ивановна

Суворово, Куньинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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