Груздов Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1962
Сын: Груздов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Груздова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1967
Дочь: Шеболенкова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Груздова Екатерина Ивановна
Суворово, Куньинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно