Бровкина (Шувалова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1939
Дочь: Вихрова Эльвира Николаевна
Отец ребёнка: Бровкин Николай Петрович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Бровкин Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Бровкин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно