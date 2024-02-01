Бровкина (Шувалова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкина (Шувалова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1939

Дочь: Вихрова Эльвира Николаевна

Отец ребёнка: Бровкин Николай Петрович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Бровкин Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Бровкин Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровкин Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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