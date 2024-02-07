Вихрова (Бровкина) Эльвира Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вихров Герман Сергеевич
Рождение ребёнка
1962
Отец ребёнка: Вихров Герман Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область