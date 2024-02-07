Вихрова (Бровкина) Эльвира Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихрова (Бровкина) Эльвира Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Бровкин Николай Петрович

Мать: Бровкина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихров Герман Сергеевич

Рождение ребёнка
1962

Сын: Вихров Андрей Германович

Отец ребёнка: Вихров Герман Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вихров Герман Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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