Серик (Фещенко) Ефросинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серик (Фещенко) Ефросинья Егоровна

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Место рождения

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.02.1904

Дата смерти

02.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1904

Отец: Фещенко Егор Ефимович

Мать: Фещенко Ульяна Акимовна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.387 стр 167 оборот]
Рождение ребёнка
07.04.1929

Сын: Серик Алексей Федорович

Отец ребёнка: Сериков Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
05.06.1934

Сын: Сериков Владимир Федорович

Отец ребёнка: Сериков Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серик Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Сериков Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сериков Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Сериков Фёдор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сериков Фёдор Петрович

Смерть
02.03.1980
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