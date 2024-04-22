Серик (Фещенко) Ефросинья Егоровна
Место рождения
Дата рождения06.02.1904
Дата смерти02.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1904
Отец: Фещенко Егор Ефимович
Мать: Фещенко Ульяна Акимовна
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.387 стр 167 оборот]
Рождение ребёнка
07.04.1929
Отец ребёнка: Сериков Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
05.06.1934
Сын: Сериков Владимир Федорович
Отец ребёнка: Сериков Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серик Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Сериков Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сериков Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Сериков Фёдор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1980