Серик Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серик Алексей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1929

Дата смерти

21.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1929

Отец: Сериков Фёдор Петрович

Мать: Серик Ефросинья Егоровна

Рождение ребёнка
16.08.1955

Дочь: Алексеенко Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Серик Татьяна Васильевна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серик Татьяна Васильевна

Смерть
21.04.2003
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