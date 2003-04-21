Серик Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1929
Дата смерти21.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1929
Отец: Сериков Фёдор Петрович
Мать: Серик Ефросинья Егоровна
Рождение ребёнка
16.08.1955
Дочь: Алексеенко Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Серик Татьяна Васильевна
Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серик Татьяна Васильевна
Смерть
21.04.2003