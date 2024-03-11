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Сериков Фёдор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серик Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Серик (Фещенко) Ефросинья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сериков Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Серик (Фещенко) Ефросинья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серик (Фещенко) Ефросинья Егоровна

Рождение ребёнка
07.04.1929

Сын: Серик Алексей Федорович

Мать ребёнка: Серик (Фещенко) Ефросинья Егоровна

Рождение ребёнка
05.06.1934

Сын: Сериков Владимир Федорович

Мать ребёнка: Серик (Фещенко) Ефросинья Егоровна

Смерть
Неизвестно

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