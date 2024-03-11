Сериков Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серик Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Серик (Фещенко) Ефросинья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сериков Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Серик (Фещенко) Ефросинья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1929
Мать ребёнка: Серик (Фещенко) Ефросинья Егоровна
Рождение ребёнка
05.06.1934
Сын: Сериков Владимир Федорович
Мать ребёнка: Серик (Фещенко) Ефросинья Егоровна
Смерть
Неизвестно